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Элиссан Шандалович в Костомукше почтил память бойцов, павших в Великой Отечественной войне

Новости. Политика
14:50, 09 Мая 2021
фото: Заксобрание Карелии
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Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович и депутат парламента Максим Воробьев в Костомукше принимают участие в торжественных мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне.

«В нашей стране, наверное, нет ни одной семьи, которой бы не коснулась эта страшная война. И мы бесконечно благодарны тем, кто в тяжелейших испытаниях на фронте и в тылу освобождал нашу страну и весь мир от  фашизма. И мы благодарны тем, кто  в послевоенные годы восстанавливал нашу Карелию и нашу страну из руин. Практически в каждой семье с трепетом, как дорогую реликвию хранят фронтовые фотографии и письма своих родных.  И когда уже четвертое послевоенное поколение рассказывает о своих прадедушках и прабабушках, о том, что они подарили нам победу, о том, что они подарили нам свободу и жизнь, то прекрасно понимаешь, что наш народ и нашу страну не сломить и не победить. Мы склоняем сегодня свои головы в память  о тех, кто не вернулся с полей сражений и низкий поклон всем  ветеранам, участникам трудового фронта и долгих вам лет жизни», — сказал Элиссан Шандалович на торжественном митинге.

Спикер парламента поблагодарил за вклад в сохранение исторической памяти градообразующее предприятие «Карельский окатыш», природный заповедник «Костомукшский» и всех причастных к появлению новых мемориалов, которые посвящены участникам Великой Отечественной войны. «Нельзя забывать о том, как наши отцы и деды защищали родную землю. Наш нравственный долг — твердо отстаивать правду о Великой Отечественной войне, о её причинах, о героическом подвиге нашего народа и передавать эти сведения от поколения к поколению», — отметил председатель Законодательного Собрания.

Депутат Максим Воробьев выразил искренние слова благодарности в адрес ветеранов: «Сегодня мы чтим и помним каждого нашего близкого человека, в каждой семье есть такой человек. Это наши дедушки и бабушки, наши родители или другие близкие люди.  Они прошли Великую Отечественную войну, пережили плен, концлагеря, но сделали так, чтобы наша страна одержала победу. Мы обязаны сделать так, чтобы наши потомки, наши дети и внуки помнили этот день, эту победу и вас. И мы обязательно так сделаем! », — сказал парламентарий.

Участники митинга почтили память погибших воинов минутой молчания и возложили цветы к памятнику «Павшим за Родину».

Сегодня в Костомукшском городском округе с самого утра проходят мероприятия, приуроченные к 9 Мая. Среди них — легкоатлетическая эстафета, фестиваль патриотической песни, праздничные концерт и др.

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