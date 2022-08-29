Элла Памфилова поможет разобраться с информационными вбросами на выборах в Карелии

Председатель ЦИК России поручила проанализировать, кто распространял результаты «экзитпулов» в дни голосования на выборах главы республики.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова прокомментировала ситуацию с распространением в соцсетях и мессенджерах так называемых «результатов экзитпулов» в Карелии. Свое мнение она высказала во время прямого включения председателя Центральной избирательной комиссии Карелии Алексея Бахилина в работу информационного центра ЦИК России.

«К комиссии претензий нет, вы всегда работаете очень корректно. Но эту ситуацию нельзя оставлять. Работает черная технология. Надо серьезно проанализировать, откуда там «ноги растут». Если что, мы поможем на федеральном уровне. Удачи вам!» – сказала Элла Памфилова.

Напомним, 10 и 11 сентября в мессенджерах и соцсетях началось распространение информации, якобы содержащей результаты опросов избирателей, сделанных после голосования на избирательных участках в Карелии, и данные о количестве голосов, отданных за кандидатов на пост главы Карелии.

ЦИК Карелии незамедлительно обратилась в Управление Роскомнадзора и правоохранительные органы. Поскольку компетенции регионального Управления Роскомнадзора включают в себя регулирование только зарегистрированных СМИ, обращение также оперативно было перенаправлено в МВД по Республике Карелия. На данный момент некоторые из постов в пабликах ВК уже удалены, многие получили маркировку возможно недостоверной информации, продолжается проверка в правоохранительных органах.

Скриншот с видеоконференции предоставлен пресс-службой ЦИК Республики Карелия.