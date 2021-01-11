Еще 30 человек госпитализированы с пневмонией в Карелии

Общее число заболевших внебольничной пневмонией в Карелии увеличилось до 4008.

По данным регионального штаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в больницы республики попали еще 30 человек с внебольничной пневмонией.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы уже 4008 пациентов.

За минувшие сутки летальных исходов от пневмонии не зарегистрировано. Всего с начала пандемии умерли от этого недуга 104 человека.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Ранее сообщалось, что жителя Сегежи, заболевшего пневмонией, в тяжелом состоянии на вертолете доставили в госпиталь Петрозаводска.