Минздрав Карелии услышал мольбу жительницы Сегежи и пришел на помощь

Жителя Сегежи, заболевшего пневмонией, в тяжелом состоянии на вертолете доставили в госпиталь Петрозаводска.

В социальных сетях 9 января жительница Сегежи сообщила, что ее 52-летний супруг заболел пневмонией и находится в местной больнице в тяжелом состоянии. По словам сегежанки, спасти ее мужа в Сегеже не могут, с каждым днем ему становится все хуже и хуже.

"Нужен срочный перевод в военный госпиталь в Петрозаводск, где его вылечат и поднимут на ноги. Он находится в реанимации уже 3 недели в очень тяжёлом состоянии с пневмонией. Улучшений нет, только всё хуже. Его подключили к ИВЛ (искусственная вентиляция лёгких), ввели в медикаментозный сон. Уже начинают страдать почки", - написала жительница Сегежи.

Крик о помощи услышал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, который связался с женщиной и пообещал сделать все возможное для спасения заболевшего.

Как сообщили в Минздраве республики, срочно был собран консилиум реаниматологов, которые обсудили ситуацию и приняли решение, что как только позволит состояние больного, он будет перевезен в Петрозаводск.

В результате 10 января вертолет санавиации доставил сегежанина в ковид-центр Карелии.

"На сегодняшний день доставленный в госпиталь из Сегежи мужчина находится в тяжелом состоянии, он подключен к аппарату ИВЛ, врачи борются за его жизнь", - сообщили в пресс-службе Минздрава Карелии.