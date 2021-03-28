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Еще две женщины скончались от коронавируса в Карелии

Новости. Общество
09:20, 29 Марта 2021
фото: © РИА Новости / Татьяна Макеева
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Оперативный штаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом сообщил о гибели еще двух пациентов после заражения COVID-19.

В Карелии подтверждены еще две смерти от коронавирусной инфекции: в Родильном доме им. Гуткина скончалась жительница села Вешкелица 1947 года рождения, в Медвежьегорской ЦРБ скончалась жительница села Великая Губа 1954 года рождения. Обе пациентки имели сопутствующие хронические заболевания. Об этом информирует оперштаб.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 89 человек. Из этого числа заболевших – 86 человек, из них 15 имеют симптомы средней тяжести. Выздоровели еще 133 человека.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7099,3 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3080 случаев, по Северо-Западу – 5447,6.

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