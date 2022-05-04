Еще один житель Карелии погиб в ходе спецоперации на Украине

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о гибели на Донбассе 12-го жителя республики - рядового Петра Наумова из поселка Салми.

«Рядовой Петр Наумов — разведчик-радиотелеграфист, земляк из поселка Салми. Нес службу по контракту в разведвзводе. Погиб, защищая жителей Донбасса», — сообщил Артур Парфенчиков.





Глава Карелии выразил соболезнования семье и близким погибшего.

Согласно официальным данным, на Украине в настоящее время погибли 12 бойцов из Карелии. Это Петр Наумов, Кирилл Власов, Александр Пришивалко, Роман Грудов, Кирилл Некрасов, Никита Ерошкин, Павел Самохин, Егор Терзи, Василий Дзекунов, Андрей Гришин, Дмитрий Ижековский и Тимофей Петухов.