Еще одну пятиэтажку построили в Петрозаводске для переселенцев из аварийного жилья

На улице Белинского по программе расселения из аварийного жилья появился еще один пятиэтажный благоустроенный 40-квартирный дом, сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский.

По словам мэра Петрозаводска, на сегодняшний день в новой пятиэтажке на Белинского строителям компании «КСМ» осталось завершить отделку квартир, установить сантехнику и межкомнатные двери, а также — благоустроить придомовую территорию.

«Новая пятиэтажка стоит по соседству с той, куда в конце прошлого года из аварийного жилья переехали 43 семьи. В новый дом переедут 38 петрозаводских семей. Администрация для них выкупит у „КСМ“ 7 однокомнатных, 16 двухкомнатных и 15 трехкомнатных квартир», — рассказал Любарский.

Оба дома, по словам главы города, выполнены в едином стиле. Отличие только в том, что вход в подъезд новой пятиэтажки оборудован пандусом, так как одна из приобретаемых квартир на первом этаже предназначена для инвалида.

«Строители завершат все работы в ближайшее время, задача мэрии — осуществить приемку квартир. Процесс не быстрый, но до начала марта ключи получат все семьи. Определились, что предварительный показ квартир собственникам начнём, не дожидаясь завершения всех формальностей — не будем терять драгоценное время», — пообещал Владимир Любарский.