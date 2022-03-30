Жительница Карелии съездила в Беларусь и рассказала о шопинге в дружественной стране, где почти все «иностранное» работает да и местные товары на высоте.

Как отметила автор статьи, это не реклама Беларуси и белорусских магазинов. Просто недавно я побывала в дружественной нам стране, съездила прогуляться в Минск и поняла, что сейчас, когда в России закрылись многие магазины, торгующие иностранными брендами, именно Беларусь может стать перспективным направлением для шоппинга. Так что делюсь своим опытом и ни к чему не призываю.

Во-первых, здесь почти все «иностранное» работает. По какой-то причине санкции до них не дошли или игнорируются (забавно, потому что Беларусь фигурирует практически во всех западных санкционных списках наравне с Россией).

Во-вторых, Беларусь сама производит и продает много качественных товаров, которые вполне способны заменить импортные. Прежде всего, я бы назвала белорусский трикотаж. И не надо думать, что это какие-то «бабушкины» сорочки. Белье здесь уже давно делают современное и очень красивое. Да и спортивная одежда не отстает от мировых трендов.

И если раньше за качественными продуктами и одеждой жители Карелии ездили в Финляндию, то теперь могут смело ездить в Беларусь. Да, это дальше. Но хороший шоппинг того стоит.

В Минске не закрылись Макдоналдсы, поэтому тем, кто соскучился по настоящему маку с картошкой, — сюда.

Оказалось, что в Минске открыты даже фирменные магазины Apple.

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