Эвакуация посетителей торгового центра «Макси» произошла в Петрозаводске

Из торгового центра «Макси» в карельской столице эвакуировали посетителей после ложного срабатывания сигнализации.
Эвакуация посетителей из торгового центра «Макси» произошла сегодня в Петрозаводске.
«Московский комсомолец в Карелии» сообщает, что инцидент случился около 12 часов.
Как сообщили «Столице на Онего» в МЧС, в здании ТЦ произошло ложное срабатывание сигнализации.
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