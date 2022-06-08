Эвакуация посетителей торгового центра «Макси» произошла в Петрозаводске

Из торгового центра «Макси» в карельской столице эвакуировали посетителей после ложного срабатывания сигнализации.

Эвакуация посетителей из торгового центра «Макси» произошла сегодня в Петрозаводске.

«Московский комсомолец в Карелии» сообщает, что инцидент случился около 12 часов.

Как сообщили «Столице на Онего» в МЧС, в здании ТЦ произошло ложное срабатывание сигнализации.