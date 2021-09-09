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Евгений Беседный – кандидат в депутаты ЗС РК седьмого созыва по Медвежьегорскому и Кондопожскому районам

Новости. Общество
10:00, 16 Сентября 2021

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С 2011 года Евгений Беседный является депутатом ЗС РК от фракции ЛДПР.

Евгений родился в селе Толвуя Медвежьегорского района, окончил Толвуйскую среднюю школу. После поступил в ГАПОУ РК «ПАТТ». Успешно окончив техникум, Евгений продолжил обучение в ПетрГУ на лесоинженерном факультете.

Получив диплом о высшем образовании, служил в армии, работал в коммерческих структурах.

С 2011 года Евгений является депутатом ЗС РК от фракции ЛДПР. Жители республики обращаются к Евгению за защитой своих законных прав и интересов.

«Наш район очень активный. В дни приема приходят десятки человек. Значит, люди доверяют свои проблемы и верят в ЛДПР. Мы на порядок опережаем другие районы по количеству обращений, и, следовательно, по количеству депутатских запросов в министерства и ведомства», — отмечает Беседный.

За то время, пока Евгений представляет интересы граждан, было решено множество проблем. Это и глобальная работа по развитию районов, и работа с частными вопросами. Среди крупных проектов Евгений отмечает:

работу по расселению аварийного фонда. Была написана масса обращений в Государственный комитет по жилищному надзору. В результате управляющим компаниям были выданы предписания по устранению замечаний, применены штрафные меры, а граждане были переселены из аварийного жилья.

удалось сохранить совхоз «Толвуйский» в руках государства. Сегодня предприятие развивается, получает государственную поддержку, увеличивает надои и количество скота.

В 2019 году ЛДПР предложила модернизировать горнолыжную базу в Медвежьегорске, тем самым развивать спорт, туризм и экономику в районе. Сейчас проект на стадии согласования, уже выделены деньги на развитие горнолыжной базы.

• получила поддержку населения идея ЛДПР по благоустройству городского пляжа. Проект занял первое место в программе «Народный бюджет». Теперь ЛДПР совместно с жителями контролирует ход работ.

Кроме этого, были решены такие задачи, как перерасчет за выставленные счета за некачественную услугу по отоплению в Великой Губе и выделение в село средств на покупку ассенизаторской машины, а также покупку машины скорой помощи. Удалось обновить машину скорой помощи в Шуньге. В Заонежье был решен вопрос со сливом рыбных отходов, незаконно завезенных из Мурманской области.

«Глобальная для всего района проблема — уборка мусора. Мы получили множество обращений о недобросовестной работе регионального оператора, а также подрядчика. Услуга по ряду улиц в селах и в самом Медвежьегорске не оказывалась, а плата взималась. При этом людям приходится складировать мусор либо выносить его на большие расстояния к месту сбора, либо самим вывозить на свалку. Нам удалось добиться перерасчета по квитанциям, долги за не оказанную услугу по ряду улиц были списаны», — говорит Евгений.

Избираясь в ЗС РК, Беседный рассчитывает продолжить работу по направлениям, которые уже начаты ЛДПР. Также в планах на будущее добиться выделения средств на строительство КОС в Медвежьегорске; приобрести школьный автобус для Медвежьегорска; увеличить объем финансирования на отлов, содержание и стерилизацию безнадзорных  животных; добиться строительства новых домов под расселение, а также привести в порядок освещение придомовых территорий и отдаленных улиц.

Заказчик и изготовитель: Заказчик: Избирательное объединение «Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия России». Изготовлено без использования средств избирательного фонда. Размещение оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Карельское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия России» со специального избирательного счета № 40704810325000000042. Дата изготовления: 14.09.2021; Дата публикации: 16.09.2021. Тираж 1 экз.

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