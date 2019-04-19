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Новости. Политика
12:42, 19 Апреля 2019
фото: "Столица на Онего"

Евгений Ульянов: "Мы ставим команде правительства "неуд"

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Лидер фракции КПРФ в Заксобрании Карелии Евгений Ульянов заявил о неудовлетворительной оценке деятельности правительства Артура Парфенчикова из-за "оптимизации" социальной сферы. 

Заслушав отчет главы Карелии Артура Парфенчикова о работе в 2018 году, представители фракций Заксобрания высказали свое мнение о результатах деятельности правительства.

Как отметил лидер фракции КПРФ Евгений Ульянов, депутаты на сегодняшний день лишены возможности поставить хорошую или плохую оценку.

"Можем только принять или не принять доклад к сведению. Хотя мне лично непонятно, почему наши чиновники так этого боятся.  

Мы, депутаты от КПРФ, обсудив работу правительства на фракции, не можем оценить ее положительно. Мы ставим команде правительства "неуд".

По словам Евгения Ульянова, в докладе "прозвучало много хороших цифр, но эти цифры, увы, никак не отражают реальную ситуацию в республике".

"Все эти якобы достижения только на бумаге существуют, - отметил депутат. - Их нет на самом деле. Потому что говорят, сколько школ построили, но молчат о том, сколько закрыли.

Главная беда, о которой ни слова не сказали, – это уничтожение жизни на селе, которое сейчас происходит в Карелии самыми высокими темпами. Чтобы отчитаться перед Москвой о выполнении майских указов и эффективном бюджете, правительство республики развернуло масштабную "оптимизацию" социальной сферы. Ее отголоски слышатся там, где люди начинают протестовать – собирают подписи, устраивают народные сходы. Но на самом деле последние очаги жизни на селе – школы и детские садики – закрываются повсеместно.

Есть официальные данные. Они страшные, если задуматься. В прошлом году в результате ликвидации организаций и сокращения сотрудников работу в Карелии потеряли около 6 тысяч человек, из которых почти половина - в результате реорганизации бюджетных учреждений. То есть у нас 3 тысячи человек, оказавшихся на улице без работы, – это учителя, воспитатели, обслуживающий персонал школ! Что в итоге получается? Работы нет, возможности "поднять" детей нет, медицины нет. Мы имеем высокую смертность и массовый отток населения в другие регионы и страны. Все это можно назвать двумя словами – "социальная катастрофа".

Евгений Ульянов призвал руководство республики пересмотреть кадровую политику и повернуться лицом к реальным проблемам населения.

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