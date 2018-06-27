Евросоюз надеется, что с Дмитриева снимут обвинения по уголовному делу о педофилии

Евросоюз надеется, что с главы "Мемориала" в Карелии Юрия Дмитриева снимут обвинение в педофилии и порнографии.

Как пишет ТАСС, об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в Брюсселе.

Отмечается, что обвинения правозащитника - главы отделения "Мемориала" в Карелии Юрия Дмитриева должны быть сняты.

"Международные обязательства России включают обязательство защищать правозащитников. Евросоюз надеется, что российские власти будут соблюдать эти обязательства, чтобы дела против Титиева и Дмитриева могли быть аннулированы, и чтобы господин Титиев был немедленно освобожден", - говорится в документе.

По версии следствия, с 2008 года по 2015 год Дмитриев неоднократно производил фотосъемку обнаженной малолетней приемной дочери для изготовления порнографических материалов. Кроме того, обвиняемый незаконно хранил детали одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья.

Дмитриев и его адвокат заявляли, что снимки, которые есть в уголовном деле, представляют собой дневник здоровья приемной дочери.

Дмитриев был арестован в декабре 2016 года, а в январе 2018 года отпущен под подписку о невыезде. Виновным он себя не признал. Уголовное дело вызвало широкий общественный резонанс.

В апреле 2018 года судья Петрозаводского городского суда Марина Носова оправдала его по двум из трех статей, признав виновным лишь в незаконном хранении основных частей оружия. С учетом проведенного под арестом срока ему было назначено наказание в виде ограничения свободы на 3 месяца. В июне Верховный суд Карелии направил уголовное дело на новое рассмотрение в горсуд Петрозаводска в новом составе.