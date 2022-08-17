Фабрикантов и Таборов объяснили, почему они отказались от борьбы за пост губернатора Карелии

Сразу двое кандидатов на должность главы Республики Карелия отказались от дальнейшей предвыборной борьбы.

Общественник и руководитель Карельского отделения ДОСААФ Валерий Таборов, выдвинутый «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость» и председатель Ассоциации камнеобрабатывающих производственных организаций РК Дмитрий Фабрикантов — выдвиженец от «Партии Роста» — во вторник подали в Центральную избирательную комиссии Карелии заявления о снятии с выборов.

О таком решении оба сообщили на своих страницах ВКонтакте.

«Сейчас не время раскачивать лодку. В этот непростой для России период наступает время консолидации всех конструктивных сил… Все наказы, пожелания, предложения, полученные в период встреч с избирателями, местными депутатами, главами поселений, мы передадим лично действующему главе Карелии», — написал Таборов.

По его словам, теперь партия сосредоточится на муниципальных выборах, которые также пройдут 11 сентября. Таборов отметил, что эти выборы важны для партии.

Дмитрий Фабрикантов объяснил причины выхода из избирательной гонки близостью позиций с действующим главой Карелии.

«Программа Артура Парфенчикова в важной для меня части — развитие промышленного потенциала Республики — совпадает с моей» — написал Фабрикантов.

По его словам, он принял решение «снять свою кандидатуру с грядущих выборов, чтобы не распылять голоса избирателей между конструктивными кандидатами».

Оба политика отметили очевидное лидерство в текущей избирательной кампании действующего главы республики.

Отказ Таборова и Фабрикантова от дальнейшей борьбы, по мнению экспертов, говорит об оформляющейся коалиции в поддержку Артура Парфенчикова. Электорат и партии пенсионеров, и «Партии Роста» относительно лоялен к действующей власти, и такой ход, по оценке политологов, вполне может принести нынешнему главе республики дополнительные голоса.