Финляндия депортирует 140 узбеков

У гастарбайтеров из Средней Азии оказались фальшивые дипломы строительного техникума.

Миграционная служба Финляндии приняла решение о выдворении из страны 140 граждан Узбекистана. Как сообщила финская телекомпания Yle, причиной этого стали фальшивые дипломы строительного техникума, с помощью которых гастарбайтеры из Средней Азии устроились на работу в Европе. Учебное заведение прекратило свое существование 26 лет назад, еще во времена СССР.

Как отмечает Yle, депортация узбеков может затруднить строительство нового жилья в регионе Уусимаа на юге страны. По данным официальной статистики, в прошлом году в Финляндии находилось около 800 граждан Узбекистана, многие из них работали в строительной сфере.