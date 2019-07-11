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Новости. Экономика
18:40, 11 Июля 2019
фото: Karoliina Simoinen / Yle

Финляндия депортирует 140 узбеков

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У гастарбайтеров из Средней Азии оказались фальшивые дипломы строительного техникума.

Миграционная служба Финляндии приняла решение о выдворении из страны 140 граждан Узбекистана. Как сообщила финская телекомпания Yle, причиной этого стали фальшивые дипломы строительного техникума, с помощью которых гастарбайтеры из Средней Азии устроились на работу в Европе. Учебное заведение прекратило свое существование 26 лет назад, еще во времена СССР.

Как отмечает Yle, депортация узбеков может затруднить строительство нового жилья в регионе Уусимаа на юге страны. По данным официальной статистики, в прошлом году в Финляндии находилось около 800 граждан Узбекистана, многие из них работали в строительной сфере.  

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Комментарии

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кир
2019-07-11 19:24:13
К нам, только к нам. Мы без них никак - скоро круугу танцевать надо, а работать кто будет?
Мизантроп
2019-07-11 19:38:55
кир, А финны почему сами не работают. Все водочку кушают, а, Кир? А ты говоришь Маркс устарел. Читай, лапоть - "Капитал" т.2 стр.135, там эта ситуевина хорошо описана.
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