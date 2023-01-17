Финны стали чаще подворовывать на «стройках капитализма»

Рост цен на стройматериалы заставил жителей соседней страны идти на кражи.

В Финляндии отмечен рост воровства на стройках. По данным финской полиции, в прошлом году в стране было совершено более тысячи таких краж, из которых свыше ста – при отягчающих обстоятельствах.

Как пишет Yle, причиной растущего воровства на стройплощадках стало повышение цен на металл и другие стройматериалы. Причем, большинство расхитителей капиталистической собственности является финнами. Среди иностранцев этим особенно грешат граждане Румынии и Эстонии.