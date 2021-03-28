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ФОК "Динамо" появится в Петрозаводске

Новости. Общество
08:25, 29 Марта 2021
фото: источник - Минспорта Карелии
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Подписано соглашение о сотрудничестве между Олимпийским советом Республики Карелия и республиканским обществом "Динамо".

В Петрозаводске состоялось важное событие в спортивной жизни Карелии - подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Карельским региональным общественно-государственным объединением физкультурно-спортивного общества "Динамо" и Олимпийским советом республики.

Подготовка и подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии стало возможным, в первую очередь, благодаря реализации обществом "Динамо" проекта строительства в Петрозаводске многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса.

Проектом ФОК "Динамо" в Петрозаводске в районе Сулажгоры и Пятого поселка предусмотрено строительство универсального спортивного зала размером 45 на 24 метра и площадью 1077 кв. метров, а также тренажерного зала площадью 177 кв. метров, оборудованного профессиональным спортивным инвентарем. При этом в универсальном спортивном зале предусмотрено устройство профессионального многослойного напольного покрытия стоимостью более 6 млн. рублей, строительство трибун для зрителей, а также наличие двух борцовских ковров для самбо. Это позволит проводить учебно-тренировочные занятия и официальные соревнования различного уровня по мини-футболу, баскетболу, волейболу, самбо, единоборствам и другим видам спорта.

Вот как прокомментировал подписание соглашения президент Олимпийского Совета Карелии Александр Воронов:

"Мы рассмотрели проект строительства ФОКа, инициируемый Карельской региональной организацией общества "Динамо" под руководством Александра Барышева, и, безусловно, поддерживаем его реализацию. Уверены, что объект будет востребован, поскольку имеет большое значение для Петрозаводска, учитывая недостаточный уровень развития спортивной инфраструктуры в данном микрорайоне. На месте пустыря появится современное крытое спортсооружение – это большой плюс, прежде всего, для привлечения детей к систематическим занятиям физической культурой. Также хочу отметить, что участие группы компаний "Баренц Групп" в таком проекте – отличный пример частно-государственного партнерства в сфере развития спорта".

Подробнее о строительства ФОКа в Петрозаводске читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-03-29 10:16:15
трунов с навальнятами там тоже не успел найти краснокнижных лишайников.
drug
2021-03-29 09:46:32
Я не думаю, что собственник участка сам начал искать застройщика-инвестора.
Аналогичная ситуация была на ул. Правда. Когда то ранее там был пожарный водоем. Пришли коммерсы и построили там много многоквартирных домов. Конечно кто-то из МВД получил там квартиры. Получии - но не все. получили самые нуждающиеся - ха ха. Для информации: ранее пожарные части относились к МВД.
врунофф
2021-03-29 10:05:01
drug, хватит врать. Там была свалка строительного мусора.
drug
2021-03-29 09:34:15
СМИ от 17.01.2021: "ооооооооооооо" предложило застроить многоэтажными домами один участок, чтобы привлечь инвестора для строительства на соседнем участке нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Попросту говоря, мы вам земельный участок под очередной жилой комплекс, а вы нам ФОК.
кир
2021-03-29 08:47:07
Деньги чьи?
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