ФОК "Динамо" появится в Петрозаводске

Подписано соглашение о сотрудничестве между Олимпийским советом Республики Карелия и республиканским обществом "Динамо".

В Петрозаводске состоялось важное событие в спортивной жизни Карелии - подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Карельским региональным общественно-государственным объединением физкультурно-спортивного общества "Динамо" и Олимпийским советом республики.

Подготовка и подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии стало возможным, в первую очередь, благодаря реализации обществом "Динамо" проекта строительства в Петрозаводске многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса.

Проектом ФОК "Динамо" в Петрозаводске в районе Сулажгоры и Пятого поселка предусмотрено строительство универсального спортивного зала размером 45 на 24 метра и площадью 1077 кв. метров, а также тренажерного зала площадью 177 кв. метров, оборудованного профессиональным спортивным инвентарем. При этом в универсальном спортивном зале предусмотрено устройство профессионального многослойного напольного покрытия стоимостью более 6 млн. рублей, строительство трибун для зрителей, а также наличие двух борцовских ковров для самбо. Это позволит проводить учебно-тренировочные занятия и официальные соревнования различного уровня по мини-футболу, баскетболу, волейболу, самбо, единоборствам и другим видам спорта.

Вот как прокомментировал подписание соглашения президент Олимпийского Совета Карелии Александр Воронов:

"Мы рассмотрели проект строительства ФОКа, инициируемый Карельской региональной организацией общества "Динамо" под руководством Александра Барышева, и, безусловно, поддерживаем его реализацию. Уверены, что объект будет востребован, поскольку имеет большое значение для Петрозаводска, учитывая недостаточный уровень развития спортивной инфраструктуры в данном микрорайоне. На месте пустыря появится современное крытое спортсооружение – это большой плюс, прежде всего, для привлечения детей к систематическим занятиям физической культурой. Также хочу отметить, что участие группы компаний "Баренц Групп" в таком проекте – отличный пример частно-государственного партнерства в сфере развития спорта".

Подробнее о строительства ФОКа в Петрозаводске читайте здесь.