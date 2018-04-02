ФОТО: Елена Яковлева увеличила губы?

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В Сети обсуждают свежий снимок 57-летней актрисы Елены Яковлевой.
Как отмечает Lady, на фото актриса запечатлена вместе с коллегами по телешоу "Синяя птица" — Сергеем Безруковым и Дарьей Златопольской.
Фанаты актрисы посчитали, что Яковлева изменила форму губ при помощи косметических процедур, из-за чего они стали выглядеть более пухлыми, чем раньше, а многие даже не узнали актрису.
"А что с Еленой Яковлевой, она сама на себя не похожа?", "Что с губами у Яковлевой?", "Елена зачем-то сделала себе губы", "Подумала, что очень похожа на Елену Яковлеву, оказалось она и есть", "Какие-то искусственные губы у Яковлевой", — написали они.
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