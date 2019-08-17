Подписаться
Новости. Общество
15:44, 17 Августа 2019
фото: "ЛахденпохьЯ - навсегда!"/ВКонтакте

ФОТО: Из-за неработающих очистных в поселке Карелии фекалии сливаются в Ладогу

Загрузка...

Фекалии поселка Мийнала Лахденпохского района стекают в реку Мийналйоки, а оттуда - в Ладожское озеро.

Паблик "ЛахденпохьЯ – навсегда!" рассказал о рейде активистов на очистные сооружения поселка Мийнала. Результат проверки неутешительный: очистные не работают, а все "добро" попадает в речку Мийналйоки, а оттуда - в Ладожское озеро.

Общественники легко попали на территорию очистных. Есть забор, но калитка настежь открыта. Никаких звуков работы оборудования на КОСах активисты не услышали.

"Вся так называемая "работа", то есть, очистка стоков, видна рядом, на улице и прилегающей местности. Бассейны очистки стоят полные черной жидкости, в которой по запаху без труда и за много шагов до резервуаров узнаешь содержимое. Далее стоки попадают в ручей, а оттуда - в реку и далее - в Ладогу", - пишут в паблике.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.08.2019, 19:10
ФОТО: Светлана Лобода в нижнем белье показала растяжку на балконе
10.08.2019, 20:46
На Первомайском проспекте нашли бабушку, которая забыла, где живет
15.08.2019, 09:56
Подробности смертельного ДТП под Петрозаводском рассказали в ГИБДД Карелии
12.08.2019, 15:54
Взрыв в районе Белого моря: что известно о трагедии?
12.08.2019, 16:05
ЧП в Белом море: "Ситуация пошла по нештатному варианту"
12.08.2019, 13:06
Власти Петрозаводска прокомментировали расследование Мамонтова про дороги

Аналитика

16.08.2019 14:51
Обществоведение
"Стоят ли эти съемки того, чтобы подвергать угрозам объекты культурного наследия?" 4
Историческая карельская деревня приходит в себя от съемок фильма-катастрофы.
Федеральный памятник превращается в дрова 5
15.08.2019 13:53
Можно нести любую чушь 7
15.08.2019 10:19
Взрыв в районе Белого моря: что известно о трагедии? 11
12.08.2019 15:54
Купить квартиру в Петрозаводске: пошаговая инструкция
12.08.2019 12:28
Вся аналитика

Чтиво

15.08.2019 09:30
Личное мнение
Неплохое место для "Птз-Карьер-Симфония" 6
Известный фотограф Илья Тимин предложил проводить мероприятия на петрозаводском карьере.
Новое исследование: Антитела к ХГЧ
14.08.2019 09:34
Аллее городов-побратимов отказано в статусе достопримечательного места 12
07.08.2019 11:34
"Памятники в Сандармохе вырастают сами" 15
06.08.2019 13:20
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
15.08.2019 15:25
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»