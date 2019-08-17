ФОТО: Из-за неработающих очистных в поселке Карелии фекалии сливаются в Ладогу

Фекалии поселка Мийнала Лахденпохского района стекают в реку Мийналйоки, а оттуда - в Ладожское озеро.

Паблик "ЛахденпохьЯ – навсегда!" рассказал о рейде активистов на очистные сооружения поселка Мийнала. Результат проверки неутешительный: очистные не работают, а все "добро" попадает в речку Мийналйоки, а оттуда - в Ладожское озеро.

Общественники легко попали на территорию очистных. Есть забор, но калитка настежь открыта. Никаких звуков работы оборудования на КОСах активисты не услышали.

"Вся так называемая "работа", то есть, очистка стоков, видна рядом, на улице и прилегающей местности. Бассейны очистки стоят полные черной жидкости, в которой по запаху без труда и за много шагов до резервуаров узнаешь содержимое. Далее стоки попадают в ручей, а оттуда - в реку и далее - в Ладогу", - пишут в паблике.