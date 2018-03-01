ФОТО: Карельский митрополит и финский консул обсудили перспективы сотрудничества

В Петрозаводской епархии состоялась встреча митрополита Карелии Константина и консула Финляндии Тарво Ниеминена.

Об этом сообщается на сайте епархии.

"Целью встречи было знакомство и беседа о перспективах приграничного сотрудничества епархий Финляндии и Карелии на благо укрепления и развития духовно-нравственных традиций соседских народов", - сказано в сообщении.

В начале встречи, которая, как отмечается, состоялась по инициативе консула, владыка провел для гостя небольшую ознакомительную экскурсию по зданию епархиального управления.

Встреча прошла "в деловой дружественной обстановке", отметили в епархии.

"Петрозаводская епархия поддерживает все мероприятия, направленные на укрепление добрососедских отношений с приграничными епархиями Финляндии. Неоднократно главы этих епархий посещали Петрозаводск с официальными визитами", - заключили в епархии.