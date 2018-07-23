ФОТО: На берегу в карельской деревне установили фонари и 22 тренажера Маркелова

В деревне Мегрега Олонецкого района на берегу озера открыли спортивную площадку, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков ы соцсети.

"Продолжаем реализовывать проекты по благоустройству населённых пунктов республики, - написал в соцсеи Артур Парфенчиков. - В минувшую субботу 21 июля в деревне Мегрега Олонецкого района торжественно открыли спортивную площадку. На берегу озера обустроена территория для активного отдыха и занятий спортом, проведено освещение, установлены 22 тренажера. Проект реализован благодаря активному участию жителей поселения в программе поддержки местных инициатив".

По словам главы Карелии, программа помощи местных инициатив ежегодно расширяется: если в 2014 г. в ней могли участвовать только сельские и городские поселения, то в 2015 к ним присоединились городские округа, а с 2016 года в программе участвуют уже и муниципальные районы.

"За эти годы размер субсидии из бюджета Карелии на реализацию одного проекта возрос с 500 тыс. до миллиона рублей. За пять лет более чем в два раза возросло количество проектов, поданных на конкурс с 36 в 2014 г. до 89 в 2018 г. А главное - растет активность и количество участников конкурса. Жители могут не только определить места для благоустройства, но и принять личное участие в общем деле", - отметил Артур Парфенчиков.