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Новости. Общество
10:40, 09 Июля 2019
фото: @ Ludmila Korvyakova

ФОТО: Новый ресторанный дворик открылся в "Тетрисе"

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В ТЦ "Тетрис" на шестом этаже открылся новый фуд-корт.

Причина переезда – реконструкция: на четвертом этаже ТРЦ в конце августа откроется огромный магазин известного бренда, и сейчас здесь ведутся отделочные работы. Поэтому "ресторанный дворик" открылся на шестом этаже.

Первое, что бросается в глаза, это изолированность. Помещение отделено прозрачной стеной от парка аттракционов Game Station, где в разгар дня бывает довольно шумно. Теперь вопрос решен: отправив своих чад рубиться в игры, мама может наблюдать за ними, попивая кофе за звуконепроницаемым стеклом.

Вторая гордость рестораторов – панорамный вид на город. Впрочем, для тех, кто не особо ценит пейзажи, есть и обычные столики. Пространство "дворика" поделено на несколько зон: детскую, деловую, приватную, есть даже "уголок для интровертов". К услугам всех желающих – демократичный подоконник с подушками и розетками для зарядки гаджетов.

Новый фуд-корт смело можно назвать универсальным. Здесь с одинаковым успехом можно провести деловую встречу, перекусить с ребенком любого возраста, пообедать в перерыве, или просто попить кофе, любуясь красотой родного города.

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