ФОТО: Первомайская демонстрация в Петрозаводске прошла под флагами КПРФ

В столице Карелии состоялись шествие и митинг, организованные региональным отделением КПРФ в честь Дня солидарности трудящихся.

Более трехсот человек приняли участие в первомайской демонстрации и митинге, которые прошли 1 мая в Петрозаводске по инициативе регионального отделения КПРФ. Колонна с демонстрантами, которые несли красные шарики и флаги, под звуки советских песен с криками "Ура!", "Мир! Труд! Май" и "Долой капитализм, даешь социализм!" проследовала от площади Ленина к площади Кирова. Во главе шествия были лидеры регионального отделения КПРФ, но колонна состояла не только из коммунистов – на праздник 1 мая обычные петрозаводчане пришли семьями, было много молодежи и детей.

Организаторы демонстрации и митинга, который состоялся на площади Кирова, напомнили горожанам об истинном, советском смысле праздника 1 мая.

"Действующая власть поставила человека труда в унизительное положение. Даже те, кто работают, являются в нашей стране бедными людьми, - сказал с трибуны митинга лидер КПРФ в Карелии, депутат Заксобрания Евгений Ульянов. - Все советские завоевания уничтожены властью Путина и Медведева – медицина и образование стали платными, и не по карману большинству жителей России. Людей душат бесконечно растущими налогами и поборами, неподъемными тарифами на услуги ЖКХ. Миллионы жителей лишены пенсий в результате повышения пенсионного возраста. Но народ постепенно прозревает и говорит "Нет!" всем этим реформам".

На митинге говорили о том, что действующая в стране власть, по сути, украла у народа все природные богатства и разделила между собой, обогатившись за счет населения. При этом, обычные жители живут с каждым годом все хуже и хуже.

Участники первомайского митинга в Петрозаводске потребовали отставки президента Путина и расформирования правительства Дмитрия Медведева. Они поддержали инициативы КПРФ о создании в России правительства народного доверия.