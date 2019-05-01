ФОТО: Профсоюзы Карелии провели первомайскую демонстрацию и митинг

Активисты профсоюзного движения приняли участие в мероприятиях, посвященных Первомаю.

Сбор представителей профсоюзов в Петрозаводске проводился на площади Ленина утром. Затем колонна двинулась к месту проведения митинга.

Девизом резолюции, которая была составлена к акции 2019 года стал слоган "За достойный труд, за справедливую социальную политику!".

Как сообщали сами профсоюзы, их требования касаются пенсионной реформы, индексации зарплат и стипендий, а также реального обеспечения северных гарантий.

Сразу после проведения митинга работники профсоюзов отправились на развлекательные мероприятия, приуроченные к празднованию Первомая.