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Новости. Культура
10:27, 18 Февраля 2018
фото: Фото: Арина Степенная

Фото: В честь окончания "Гипербореи" в Петрозаводске дали 300 салютных залпов

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Праздничный салют был организован компанией, которая украшала небо в дни празднования 300-летия Петербурга и 850-летия Москвы, сообщили в администрации Петрозаводска.

Международный зимний фестиваль закончился вчера в столице Карелии традиционным салютом. В отличие от прошлых лет на "Гиперборее-2018" стартовая площадка фейерверка была максимально приближена к центральной части праздника – пересечению Онежской набережной и проспекта Ленина. Пусковые установки, давшие 300 залпов, размещались сразу за главной сценой. В целях безопасности зрителей залпы производились в направлении озера, рассказали в администрации города.



"Окраска фейерверка выбиралась в соответствии с разработанным творческой группой проектом. Поскольку наш фестиваль зимний, то и цвета подбирались в максимально "холодной" гамме: с преобладанием синих, зеленоватых, белых оттенков", - рассказал директор городского Дома культуры Петрозаводска Владимир Прикуль.

Предприятие "Пиро-Росс" из Сергиева Посада, специалисты которого занимались подготовкой и проведением сегодняшнего гиперборейского фейерверка, было задействовано в украшении таких масштабных мероприятий, как празднование 300-летия Санкт-Петербурга и 850-летия Москвы, где устраивались грандиозные огненные шоу.

В 2012 году мастера световых феерий из Сергиева Посада стали призерами Всероссийского фестиваля фейерверков "Огонь Гипербореи", проводившегося в Петрозаводске в рамках Международного зимнего фестиваля.

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Комментарии

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David
2018-02-18 17:19:00
Опять нищебродские выходки. Больше же некуда деньги потратить!
Изя
2018-02-18 11:05:54
Это мы умеем ,пропукать в небо миллионов несколько....
Гость
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