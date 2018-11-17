ФОТО: В Медвежьегорске почтили память тех, кто погиб в ДТП

В Карелии провели акцию, приуроченную к Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.

На участке федеральной дороги в Медвежьегорске, в районе улицы Дзержинского состоялась акция, приуроченная к Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, сообщили в карельской Госавтоинспекции.

Дорожные полицейские и их юные помощники из школы № 3 вместе с участниками движения почтили память тех, чьи жизни трагически прервались в дорожных авариях.

Дети напомнили водителям, что нарушение правил дорожного движения может привести к непоправимым последствиям и призвали к неукоснительному их соблюдению.

Напомним, что последняя авария со смертельным исходом произошла в Карелии 13 ноября. В деревне Вилга 30-летний водитель, управляя автомобилем "ГАЗель", сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.