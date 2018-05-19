ФОТО: В Петрозаводске открылся новый супермаркет

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На открытии нового "Перекрестка" тележки и корзинки разобрали за две минуты.
Сегодня в полдень в ТРЦ "Тетрис" открылся новый супермаркет торговой сети "Перекресток". Ленточку перерезала замминистра экономического развития Карелии Янина Свидская.
Открытие новой торговой точки традиционно вызвало ажиотаж. Покупатели пришли задолго до официального открытия.
Характерно, что в супермаркете нет ячеек для хранения. Покупателям предлагают упаковывать принесенные с собой пакеты в полиэтилен. "Перекресток" отказался от мест для хранения после теракта, который произошел в Петербурге, - тогда взрывчатое вещество как раз было заложено в ячейку для хранения.
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