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Новости. Политика
11:11, 09 Июля 2018
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

ФОТО, ВИДЕО: Жители Карелии сказали "Нет!" повышению пенсионного возраста

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Самая массовая акция протеста за последние годы прошла в минувшую субботу в Петрозаводске – на митинг КПРФ против пенсионной реформы вышли от  700 до тысячи человек.

В минувшую субботу, 7 июля в Петрозаводске на Студенческом бульваре прошел митинг против повышения пенсионного возраста, организованный  региональным отделением КПРФ.  По разным данным в акции протеста участвовали от семисот до тысячи человек. Поскольку полиция в этот раз не ограждала территорию и не пропускала участников через рамки металодетекторов,  люди заполнили весь бульвар. Здесь собрались активисты КПРФ, профсоюзных организаций и, конечно, простые горожане, недовольные  пенсионной реформой, которую предлагает провести федеральное правительство. Впервые за многие годы удалось объединить людей разных политических взглядов и убеждений, разных профессий и социальных статусов. Среди участников митинга было много молодых людей и петрозаводчан среднего возраста, которых затронет пенсионная реформа, если  власти примут антинародный законопроект.

Многие из участников держали плакаты с надписями: "Нет повышению пенсионного возраста", "Путина на пенсию", "Правительство России - позор России", "Голодный пенсионер - позор государства", "Нет пенсионной реформе", "Долой ценовой геноцид", "Государство, хватит воровать" и др.

Практически все выступавшие говорили о том, что на самом деле пенсионная реформа обернется тем, что миллионы россиян до пенсии не доживут. И сейчас государство в лице Путина, Медведева и "Единой России" идет на обман  - фактически отбирает пенсию у жителей страны.

Выступавшие на митинге не сдерживали эмоций, а в итоговой резолюции, за которую проголосовали единогласно, участники потребовали не повышать пенсионный возраст и отправить президента страны Владимира Путина и правительство России во главе с Дмитрием Медведевым - в отставку.

Как рассказал организатор акции протеста лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов, во время митинга собирались подписи против повышения пенсионного возраста, и за короткий промежуток времени подписались около тысячи человек.

Смотрим, как это было в нашем фоторепортаже.

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Комментарии

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Мизантроп
2018-07-09 12:27:23
Навальный со сцены:- Кто здесь власть? - Мы здесь власть, - отвечает себе под нос омоновец, поправляя каску.
deep
2018-07-09 12:25:20
Во во. По всей стране идут митинги, в интернете полно, ТВ Аксиома много показывает, а по телику все про футбол.
Евлампий
2018-07-09 12:17:11
Молодцы, надо больше митингов и слов в сторону правительства, если не боятся нас порознь, то пусть узнают, что такое сплочение! И не важно, каких ты взглядов и конфессий, перед пенсией и гробом все равны!
Гость
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