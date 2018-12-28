ФОТО: Замглавы Петрозаводска сама выгнала дрифтера с площади Кирова

Юлия Мизинкова прогнала гонщика от главной елки Петрозаводска на площади Кирова.

На своей странице в соцсети замглавы Петрозаводска Юлия Мизинкова написала 27 декабря: "Только что на пл.Кирова прогнала очередного лихача от наших звездных ворот! Мой бесстрашный полный решимости вид и съёмка на телефон сделали свое дело! Номер машины передан в ГИБДД".