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Новости. Общество
10:12, 28 Декабря 2018
фото: Юлия Мизинкова

ФОТО: Замглавы Петрозаводска сама выгнала дрифтера с площади Кирова

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Юлия Мизинкова прогнала гонщика от главной елки Петрозаводска на площади Кирова.

На своей странице в соцсети замглавы Петрозаводска Юлия Мизинкова написала 27 декабря: "Только что на пл.Кирова прогнала очередного лихача от наших звездных ворот! Мой бесстрашный полный решимости вид и съёмка на телефон сделали свое дело! Номер машины передан в ГИБДД".

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Комментарии

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Здрасти
2018-12-28 12:45:18
Предлагаю организовать дежурство по разгону дрифтероф. Первая очередь госслужба, вторая - кто прогнется... (на подобие митингов санкционированных АПГО)
однозначно
2018-12-28 12:18:31
Молодец. Курс молодого бойца прошла успешно. Закрепить за ней табельное оружие и спецсредства. Кстати, в советские времена за председателем горисполкома было закреплено табельное оружие с правом постоянного ношения.
Рудик Матчанов
2018-12-28 11:27:05
Не, ну она молодец! За городское имущество, как за свое!!))
Leopol'd
2018-12-28 11:22:46
А ГАИ только знак 40км/ч на прямых участках "контролировать" умеет? Или с появлением автоматических, коммерческих камер и этот навык утратили. Просто сидят в офисе, деньги "пилят"?
Здрасти
2018-12-28 12:40:21
Leopol'd, ты неправ! Они внимательно смотрят, работает сигнал поворота или нет, кода выполняешь соответствующий маневр...
Неравнодушный
2018-12-28 10:53:54
Молодец. Всех дристеров - на свалку истории.
petronik
2018-12-28 10:38:30
Позорище... Заммэра вынуждена гонять дрифтеров.
David
2018-12-28 10:34:14
То есть механизмы управления вообще не работают? А где ГИБДД?
Американец
2018-12-28 10:15:19
вот за это МОЛОДЕЦ! Тип яблочниках такого не было
Изя
2018-12-28 10:13:38
Есть женщины в русских поселениях . Коня на скаку , машину ....
Гость
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