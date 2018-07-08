ФОТОФАКТ: Дороги в Петрозаводске ремонтируют не только коврами

Петрозаводчанин запечатлел еще один способ ямочного ремонта в городе.

В редакцию "Столицы на Онего" горожанин прислал фото, на которых запечатлел, как яма в одном из микрорайонов Петрозаводска заделана матрацем, старыми дверями, досками и различным хламом.

"Теперь так ремонтируют дороги в Петрозаводске?" - поинтересовался автор фото.