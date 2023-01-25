Фурор! Гимнастки из Карелии заняли весь пьедестал почета на Чемпионате СЗФО

Грандиозный успех карельских гимнасток: впервые весь пьедестал почета на Чемпионате СЗФО по художественной гимнастике заняли наши спортсменки.

Как сообщает Центр спортивной подготовки, гимнастки Республики Карелия завоевали 3 золотые, 3 серебряные, 2 бронзовые медали Чемпионата Северо-западного федерального округа России по художественной гимнастике в групповых упражнениях (8-12 февраля, г. В. Новгород).

В многоборье в групповых упражнениях участвовали 27 команд из 9 субъектов СЗФО, в результате упорной борьбы карельские гимнастки произвели настоящий фурор, заняв весь пьедестал почёта!