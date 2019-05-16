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Новости. Общество
19:10, 16 Мая 2019
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Газманов впервые рассказал о борьбе с тяжелым недугом

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Во время беседы с телеведущей Лерой Кудрявцевой 67-летний артист впервые откровенно рассказал о борьбе с тяжелым недугом.

Олег Газманов - один из самых закрытых артистов на нашей эстраде. Он тщательно оберегает свою личную жизнь. 

Однако Лере Кудрявцевой исполнитель открыл душу, рассказав ей о самом сокровенном, написала "Комсомольская правда".

Олег Газманов принял участие в съемках программы "Секрет на миллион". Во время беседы с телеведущей Лерой Кудрявцевой 67-летний артист впервые откровенно рассказал о борьбе с тяжелым недугом.

Певцу фактически вынесли приговор. Несколько лет назад врачи обнаружили у музыканта опухоль в горле, на голосовых связках. Для Газманова диагноз стал ударом. Но он не отчаялся. Ведь рядом с ним была его семья - любимая жена Марина и дети.

С Мариной он встретился в 1989 году в Воронеже, куда группа "Эскадрон" приезжала на гастроли. До брака с Олегом Марина была замужем за Вячеславом Мавроди, братом Сергея Мавроди.

Именно от Вячеслава женщина родила сына Филиппа, которому сейчас 21 год. Когда в 2003 году Олег женился на Марине, артист усыновил мальчика и всегда воспитывал его как и родного сына Родиона.

У Олега Газманова и Марины есть общая дочь Марианна. 

Вспомнил Газманов и о своей первой жене Ирине, которая родила ему сына Родиона. Будущие супруги в Калининграде. Ирина училась на химфаке, а Олег - в Высшем мореходном училище. Студенческая влюбленность переросла в стремительный роман. В 1981 году у Газмановых родился сын Родион, а в 1983 году семья переехала в Москву. В 1997 году Ирина и Олег развелись. Причиной расставания пары стали постоянные разъезды певца, а также ревность Ирины к поклонницам супруга.

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Комментарии

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