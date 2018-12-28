Глава Госкомцен Карелии подтвердил свою скорую отставку

Председатель госкомитета по ценам и тарифам республики Глеб Суржко намерен уйти в отпуск, после которого собирается уволиться с работы.

Как ранее сообщалось, причиной отставки главы госкомитета могли стать жалобы руководителей коммунальных предприятий на чрезмерно низкие, по их мнению, тарифы на тепло и воду. Якобы по этой причине им не хватает оборотных средств для закупки топлива, что может привести к срыву отопительного сезона в республике.

Суржко заявил, что категорически не согласен с тем, чтобы на него возлагали ответственность за проблемы с отопительным сезоном.

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