Глава Карелии оценил вклад ушедшей из жизни директора Национального театра в культуру

Директор Национального театра Карелии Ирина Шумская играла большую роль в сохранении языков карелов и вепсов.

Об этом написал глава Карелии Артур Парфенчиков в связи с кончиной Ирины Шумской.



«Она собрала уникальный талантливый коллектив. Единственный в стране, который, сохраняет языки и культуру карелов, вепсов, финнов и русских и при этом остается современным. Постановки собирают награды на самых престижных фестивалях и конкурсах. И самое главное, пользуются большой любовью зрителей. Приношу свои искренние соболезнования родным Ирины Павловны, друзьям и коллегам», — написал Парфенчиков на своей странице Вконтакте.