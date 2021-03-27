Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Председателю горсовета Петрозаводска Боднарчуку предъявлено окончательное обвинение в совершении четырех преступлений 11
Сегодня 12:41
Пенсионерка в Петрозаводске пришла к соседке за солью и совершила преступление
Сегодня 11:33
Бородатая неясыть прилетела в Петрозаводск (ФОТО) 3
Сегодня 13:44
Нашли тело музыканта Александра Липницкого, утонувшего в Москве-реке 1
27.03.2021 21:40
"Мы уже давно ждем многофункциональный ФОК"
Сегодня 14:30
Расписание "Ласточек" из Санкт-Петербурга в Петрозаводск изменится с 1 апреля 2
27.03.2021 19:40
Пять автомобилей столкнулись на дороге в Петрозаводске (ВИДЕО) 6
Сегодня 10:18
Трое жителей районов Карелии скончались от коронавируса 2
Сегодня 09:20

Глава Карелии поблагодарил Шандаловича за работу реаниматологом в Медвежьегорской больнице

Новости. Политика
16:47, 28 Марта 2021
фото: © Законодательное Собрание Карелии
Загрузка...

Артур Парфенчиков на заседании правительства поблагодарил председателя Заксобрания Карелии Элиссана Шандаловича за работу реаниматологом в Медвежьегорской ЦРБ, которую он ранее возглавлял.

"Вам огромное спасибо за то, что вы делаете сейчас очень много как опытный реаниматолог. Ваша профессия сейчас как никогда востребована, к сожалению. Я знаю, насколько позитивно жители Медвежьегорска оценивают ваше возвращение к основной вашей специальности врача-реаниматолога", — сказал Артур Парфенчиков.

Ранее  сообщали, что Шандалович на заседании кабмина предложил выделить дополнительные деньги на покупку оборудования для больных с заболеваниями легких.

"При том, что в целом в республике снижается количество заболевших с коронавирусной инфекцией, в настоящее время доступность инвазивной искусственной вентиляции легких остается достаточно актуальной. Я сам сейчас работаю в реанимационном отделении и могу подтвердить это, — сказал Шандалович. — К сожалению, у пациентов появляются осложнения, они нуждаются в получении кислорода и протезировании функции легких. Поэтому необходимо выделение дополнительных средств на обеспечение медицинских организаций оборудованием".

Напомним, спикер карельского парламента Элиссан Шандалович с ноября 2020 года помогает лечить ковидных больных в реанимации Медвежьегорской ЦРБ. Шандалович бесплатно работает в больнице, которую ранее возглавлял в качестве главного врача. В медвежьегорской ЦРБ из-за пандемии возник дефицит медицинских кадров. В будние дни он по-прежнему работает спикером ЗС.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-03-28 17:35:25
Это тот самый , который утверждал, что медицина в России лучше чем в США?
Вася
2021-03-28 17:34:15
Ничего в стране советов нету,
Кроме нефти, газу и балету :)
Владимир11
2021-03-28 17:30:52
Доктор, спасибо!
Off
2021-03-28 17:14:45
Готовят в Думу ..
театральный критик
2021-03-28 17:00:21
шандалович тоже любит блестючки на пинжаке. Одно радует, что в сентябре электорат не возжелает его больше видеть своим депутатишком.
.........
2021-03-28 17:17:57
театральный критик, так пролезет как - нибудь.
.........
2021-03-28 16:57:20
" Кукушка хвалит петуха , за то что хвалит он кукушку " Крылов
Междусобойчик не интересен , от безделия всё это.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.03.2021, 06:40
"Орского маньяка" видели в Петрозаводске (ВИДЕО)
21.03.2021, 15:55
Тело пропавшего таксиста из шоу Малахова нашли в соседнем с Карелией регионе
25.03.2021, 09:15
Председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку предъявили окончательное обвинение в четырех преступлениях
21.03.2021, 19:40
Путин покатал Шойгу на вездеходе по тайге в Сибири
22.03.2021, 23:27
Женщина, которая сегодня ушла из больницы и пропала, найдена мертвой на улице в Петрозаводске
22.03.2021, 12:49
Первый заместитель сити-менеджера Петрозаводска официально вступила в должность

Аналитика

Сегодня 14:30
Обществоведение
"Мы уже давно ждем многофункциональный ФОК"
Подписано соглашение о сотрудничестве между Олимпийским советом Республики Карелия и республиканским обществом "Динамо".
Ладога и Онего нуждаются в защите
Сегодня 12:25
Ирина Мирошник: "Минувший год доказал: нам не надо бояться амбициозных задач!" 7
26.03.2021 11:20
"Школа – фантастическая!"
25.03.2021 09:27
Боднарчука обвинили в четырех преступлениях 21
25.03.2021 09:10
Вся аналитика

Чтиво

26.03.2021 14:45
Без политики
Открылся Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
Пенсионерам предлагают путешествовать клубами 1
26.03.2021 14:18
"Самое невероятное в лишайниках – это их природа" 7
24.03.2021 09:26
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»