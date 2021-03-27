Глава Карелии поблагодарил Шандаловича за работу реаниматологом в Медвежьегорской больнице

Артур Парфенчиков на заседании правительства поблагодарил председателя Заксобрания Карелии Элиссана Шандаловича за работу реаниматологом в Медвежьегорской ЦРБ, которую он ранее возглавлял.

"Вам огромное спасибо за то, что вы делаете сейчас очень много как опытный реаниматолог. Ваша профессия сейчас как никогда востребована, к сожалению. Я знаю, насколько позитивно жители Медвежьегорска оценивают ваше возвращение к основной вашей специальности врача-реаниматолога", — сказал Артур Парфенчиков.

Ранее сообщали, что Шандалович на заседании кабмина предложил выделить дополнительные деньги на покупку оборудования для больных с заболеваниями легких.

"При том, что в целом в республике снижается количество заболевших с коронавирусной инфекцией, в настоящее время доступность инвазивной искусственной вентиляции легких остается достаточно актуальной. Я сам сейчас работаю в реанимационном отделении и могу подтвердить это, — сказал Шандалович. — К сожалению, у пациентов появляются осложнения, они нуждаются в получении кислорода и протезировании функции легких. Поэтому необходимо выделение дополнительных средств на обеспечение медицинских организаций оборудованием".

Напомним, спикер карельского парламента Элиссан Шандалович с ноября 2020 года помогает лечить ковидных больных в реанимации Медвежьегорской ЦРБ. Шандалович бесплатно работает в больнице, которую ранее возглавлял в качестве главного врача. В медвежьегорской ЦРБ из-за пандемии возник дефицит медицинских кадров. В будние дни он по-прежнему работает спикером ЗС.