Глава Карелии предложил снять фильм о наследии Рериха

Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил снять фильм о художнике и философе Николае Рерихе.

По его мнению, в Карелии можно снять 30-минутный фильм о наследии Николая Рериха, который жил в республике.

"С фильмом Рериха можно выйти на любой фестиваль в Америке, Индии. Не надо говорит, что такое имя Рериха, так как изначально есть определенная аудитория, исчисляемая миллионами", - сказал Артур Парфенчиков 3 мая на совещании по развитию кинематографа в республике. – Давайте снимем фильм наследие Рериха в Карелии. Рерих отсюда уехал Рерихом, он сюда приехал художником, а отсюда уехал философом".

Глава Карелии также сказал, что в республике необходимо создавать реестр объектов, связанных с Рерихом.

"Уже умудрились пихтовую аллею спилить, где он ходил и гулял. Она не сохранилась. Безобразие", - сказал губернатор.

Всемирно известный художник, философ и общественный деятель Николай Рерих находился со своей семьей в Приладожье по настоянию врачей с 1916 по 1919 годы. Природа Карелии оказала большое влияние на творчество художника. В этих местах им создано около двухсот полотен. Среди них - "Святой остров", сюита "Карелия", "Облако-вестник", "Послание Федору Тирону", "Экстаз", "Сыновья неба" и сюита "Героика".