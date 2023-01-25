Глава Карелии призвал чиновников заплатить личные деньги за воссоздание икон сгоревшей Успенской церкви

Каждый из членов правительства Карелии сможет взять шефство над одной из икон сгоревшей Успенской церкви и профинансировать ее возрождение.

Об этом сообщил сегодня глава республики Артур Пафенчиков на совещании, посвященном социально-экономическому развитию Кондопожского района. Там обсуждался вопрос о восстановлении храма, уничтоженного пожаром в 2018 году.

Кроме храма, который фактически предстоит построить заново, планируется восстановить иконы, поврежденные или уничтоженные огнем.

«Я обязательно приму участие, и я думаю, что многие члены правительства присоединятся, и наши бизнесмены. Каждый финансирует воссоздание одной иконы, которая потом считается как бы именная, там делается надпись. Человек может посвятить ее разным событиям своей жизни, своим близким и так далее», — сказал глава Карелии.

Успенская церковь — памятник архитектуры 18 века — сгорела в результате поджога 10 августа 2018 года. Виновным признали подростка из Петрозаводска, который приехал на каникулы к бабушке в Кондопогу. Он проходит лечение в психоневрологическом диспансере.

Работы по восстановлению церкви финансируются в рамках федеральной программы «Развитие культуры».