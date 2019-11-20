Глава Карелии увеличил перед отпуском размер своего ежемесячного денежного поощрения

Дополнительные выплаты из карельской казны получат все высокопоставленные республиканские чиновники, а также спикер и депутаты Законодательного собрания.

Перед своим очередным отпуском глава Карелии Артур Парфенчиков издал указ N69 под официальным наименованием "О внесении изменений в некоторые указы Главы Республики Карелия и признании утратившим силу Указа Главы Республики Карелия от 5 мая 2012 года № 35". Этим указом, подписанным 7 ноября, карельский губернатор повысил размер ежемесячного денежного поощрения как самому себе, так и всех высокопоставленных республиканских чиновников, а также председателя и депутатов Законодательного собрания Карелии, находящихся на содержании регионального бюджета.

Главе Карелии и спикеру республиканского парламента размер ежемесячного денежного поощрения увеличен с 6 до 6,5 должностного оклада, а вице-губернаторам, премьер-министру, вице-премьерам, министрам и депутатам Законодательного собрания – с 3 до 3,5 оклада. Не обделен деньгами и представитель Карелии при президенте страны – размер его ежемесячного поощрения вырос с 6,5 до 7 окладов.

Напомним, нынешнее руководство Карелии увеличивает себе ежемесячное денежное поощрение уже в третий раз. Ранее глава республики повышал его осенью 2017 и 2018 года.