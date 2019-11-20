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Новости. Экономика
15:47, 20 Ноября 2019
фото: https://vk.com

Глава Карелии увеличил перед отпуском размер своего ежемесячного денежного поощрения

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Дополнительные выплаты из карельской казны получат все высокопоставленные республиканские чиновники, а также спикер и депутаты Законодательного собрания.

Перед своим очередным отпуском глава Карелии Артур Парфенчиков издал указ N69 под официальным наименованием "О внесении изменений в некоторые указы Главы Республики Карелия и признании утратившим силу Указа Главы Республики Карелия от 5 мая 2012 года № 35". Этим указом, подписанным 7 ноября, карельский губернатор повысил размер ежемесячного денежного поощрения как самому себе, так и всех высокопоставленных республиканских чиновников, а также председателя и депутатов Законодательного собрания Карелии, находящихся на содержании регионального бюджета.

Главе Карелии и спикеру республиканского парламента размер ежемесячного денежного поощрения увеличен с 6 до 6,5 должностного оклада, а вице-губернаторам, премьер-министру, вице-премьерам, министрам и депутатам Законодательного собрания – с 3 до 3,5 оклада. Не обделен деньгами и представитель Карелии при президенте страны – размер его ежемесячного поощрения вырос с 6,5 до 7 окладов.

Напомним, нынешнее руководство Карелии увеличивает себе ежемесячное денежное поощрение уже в третий раз. Ранее глава республики повышал его осенью 2017 и 2018 года.     

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Комментарии

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2019-11-20 16:05:04
Я бы тоже себе денежное поощрение увеличил. А занозе бы не увеличил. А тетке бы снизил.
Сеня
2019-11-20 16:04:08
Хе Хе Третий год у власти , третий раз повышает себе зарплату , Это верх наглости и жадности . Регион на 72 месте в рейтинге по развитию регионов , отстал от всех , но зарплаты у высших чинуш и депутатов растут , хотя уровень доходов граждан падает . , Так жить уметь надо , с уровнем то лигитимности 17,9 % ( а то и ниже сейчас ) . Так и хочется сказать " Когда ж вы все нажрётесь ???"
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