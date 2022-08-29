Глава Минздрава Карелии дал четыре совета, как не заболеть с приходом осени

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков дал советы жителям республики, как избежать простуды с приходом холодов.

Об этом он написал на своей странице Вконтакте.

«Слова „похолодание“ и „простуда“ часто стоят рядом. Перепады температур и недостаток солнечного света ослабляют иммунитет, и вирусы захватывают организм. Скажу главное, что нужно делать, чтобы не заболеть», — написал министр.

Он дал четыре совета.

— Проветривайте помещения, особенно, там, где спите. Концентрация вирусов в закрытом помещении оказывается максимально высокой, из-за чего мы сильнее подвержены риску заражения.

— Принимайте поливитамины, пейте несладкие морсы. Кстати, cезонные овощи и фрукты — отличный источник витаминов!

— Чаще гуляйте. Прогулки приучат ваш организм к прохладе, и он не будет реагировать на холод слишком остро. Свежий воздух насытит кровь кислородом и очистит дыхательные пути, а солнечный свет, пусть даже и в пасмурный день, подарит такой важный витамин D. Кроме того, умеренная физическая нагрузка укрепит иммунитет. Главное — одеваться по погоде и своевременно отдыхать.

— Пейте больше воды. Обезвоженным клеткам труднее противостоять вирусам. Обычная чистая вода промывает организм и выводит токсины. В день рекомендуется выпивать примерно 30 мл простой воды на 1 кг веса человека.