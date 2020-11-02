890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Гонщик Сортланд, устроивший смертельное ДТП в Петрозаводске, признал свою вину 7
Сегодня 06:40
В список самых состоятельных граждан Финляндии попали четверо русских 3
Сегодня 14:15
Эксперты прогнозируют резкое подорожание продуктов к Новому году 8
02.11.2020 19:40
Росприроднадзор предложил принять меры из-за завоза коронавируса из Турции 3
02.11.2020 22:00
Иван Ургант поднял тост за Карелию в студии популярного шоу (ВИДЕО) 2
Сегодня 11:45
"Колбасного короля" застрелили из арбалета в бане 1
02.11.2020 21:30

Глава Минздрава Карелии рассказал, где сегодня находится эпицентр противодействия COVID-19

Новости. Общество
13:31, 03 Ноября 2020
фото: © "Столица на Онего"
Загрузка...

Михаил Охлопков пояснил особенности работы Республиканской инфекционной больницы в период эпидемии новой коронавирусной инфекции.

Как написал на своей странице в соцсети Михаил Охлопков, Республиканская инфекционная больница сегодня - эпицентр противодействия COVID-19 в части стационарной помощи жителям Петрозаводска и районов республики. Именно эта больница занимается диагностикой и сортировкой больных с подозрением на коронавирус.

В течение суток медицинский персонал больницы должен поставить диагноз и направить ковидных больных в специализированные стационарные отделения на базе Госпиталя для ветеранов войн, Роддома имени Гуткина, паллиативного центра, Детской республиканской больницы, наркологического диспансера, Пряжинской ЦРБ.

Значительная часть больных с коронавирусом остается и получает лечение в инфекционной больнице. Постоянно поступают и нековидные больные, так же нуждающиеся в квалифицированной медицинской помощи.

Республиканская инфекционная больница выполняет самый большой объем ПЦР-исследований. Если по республике делается больше полутора тысяч исследований на ковид за сутки, то треть из них - именно в РИБ. И это не считая анализов, которые выполняются для контроля состояния больных, уже получающих лечение в стационаре.

Для облегчения диагностики заболеваний больница оснащена новым компьютерным томографом, на котором делается более половины всех КТ-исследований на ковидную пневмонию в Петрозаводске.

Персоналу приемного покоя, специалистам в красной зоне, в отделениях и диагностических подразделениях труднее, чем работающим в монопрофильном ковидном центре, куда поступают уже диагностированные больные, хотя и самые тяжелые.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-11-03 14:11:43
Источник заразы , не иначе .)))))
zanoza
2020-11-03 13:47:45
Ну надо же, теперь надо эпицентр за километр обходить, а то и за два.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.10.2020, 12:27
"Пора прекратить ковидобесие и начать жить спокойно"
29.10.2020, 06:40
Коллеги умершего 41-летнего врача БСМП Петрозаводска назвали причину смерти
01.11.2020, 12:21
Петрозаводчане интересуются у властей Петрозаводска, есть ли какая-либо логика при установке ограждений
28.10.2020, 10:00
Тренды в интерьере 2020
27.10.2020, 16:13
Глава Карелии поднял зарплату себе и республиканским чиновникам
27.10.2020, 09:19
Потолок обрушился на томограф в ковид-центре Карелии (ФОТО)

Аналитика

02.11.2020 11:17
Обществоведение
Батюшка, наденьте маску! 6
Карельское духовенство Русской православной церкви игнорирует обязательный масочный режим.
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
30.10.2020 16:40
Движение вверх
30.10.2020 15:25
Как прожить без денег: лучшие сервисы для безналичных платежей
30.10.2020 11:27
"Мутная" запись 14
29.10.2020 13:27
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:40
Личное мнение
Почему молодежь не хочет заводить детей 2
Почему представители современной молодежи все чаще и чаще заявляют о своей неготовности заводить потомство, рассказала медицинский психолог из Петрозаводска Юлия Щеголева.
"Меняют самостоятельных на послушных" 4
30.10.2020 17:33
Эпидемиолог Александр Гаврилов: "Ковид – это надолго" 3
27.10.2020 12:58
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»