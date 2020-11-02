Глава Минздрава Карелии рассказал, где сегодня находится эпицентр противодействия COVID-19

Михаил Охлопков пояснил особенности работы Республиканской инфекционной больницы в период эпидемии новой коронавирусной инфекции.

Как написал на своей странице в соцсети Михаил Охлопков, Республиканская инфекционная больница сегодня - эпицентр противодействия COVID-19 в части стационарной помощи жителям Петрозаводска и районов республики. Именно эта больница занимается диагностикой и сортировкой больных с подозрением на коронавирус.

В течение суток медицинский персонал больницы должен поставить диагноз и направить ковидных больных в специализированные стационарные отделения на базе Госпиталя для ветеранов войн, Роддома имени Гуткина, паллиативного центра, Детской республиканской больницы, наркологического диспансера, Пряжинской ЦРБ.

Значительная часть больных с коронавирусом остается и получает лечение в инфекционной больнице. Постоянно поступают и нековидные больные, так же нуждающиеся в квалифицированной медицинской помощи.

Республиканская инфекционная больница выполняет самый большой объем ПЦР-исследований. Если по республике делается больше полутора тысяч исследований на ковид за сутки, то треть из них - именно в РИБ. И это не считая анализов, которые выполняются для контроля состояния больных, уже получающих лечение в стационаре.

Для облегчения диагностики заболеваний больница оснащена новым компьютерным томографом, на котором делается более половины всех КТ-исследований на ковидную пневмонию в Петрозаводске.

Персоналу приемного покоя, специалистам в красной зоне, в отделениях и диагностических подразделениях труднее, чем работающим в монопрофильном ковидном центре, куда поступают уже диагностированные больные, хотя и самые тяжелые.