Глава Минздрава Карелии рассказал, как уберечь малыша от синдрома внезапной смерти

Михаил Охлопков дал родителям советы по уходу за ребенком, чтобы предотвратить синдром внезапной смерти новорожденных.

За 9 месяцев 2022 года в Карелии умерли 19 детей в возрасте до одного года. Для сравнения — за аналогичный период 2021 года умерли 13 детей. Такую статистику привел на своей странице ВКонтакте министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По словам министра, рост младенческой смертности в 2022 году в республике связан, прежде всего, с увеличением числа детей, умерших в постнеонатальном периоде на дому, в том числе от внешних причин, что вызывает серьёзную тревогу. В большинстве случаев это связано с ненадлежащим уходом за младенцами со стороны родителей, отсутствием обращения за медицинской помощью. Синдром внезапной детской смерти — это не заболевание и не болезненное состояние. Тот факт, что это случается без предупреждения, без каких-либо предпосылок, делает синдром внезапной детской смерти тяжёлым, невыносимым испытанием для родителей.

Универсального гарантированного способа предотвратить этот синдром не существует, но простые рекомендации по уходу за ребёнком, его режиму, условиям проживания вполне под силу выполнить каждому родителю. Руководитель карельского минздрава дает такие рекомендации.

Подробнее читайте в материале «Невыносимое испытание».