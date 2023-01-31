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Глава Минздрава Карелии рекомендует начать Великий пост с посещения бани

Новости. Общество
14:39, 26 Февраля 2023
фото: со страницы главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова

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Наступает Великий пост, и начать его надо с очищения телесного, сказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, порекомендовав баню.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков опубликовал большой пост о посещении бани, отметив, что в понедельник, 27 февраля, начинается Великий пост, которой неплохо бы было начать с очищения телесного.

Министр дал несколько советов, как не навредить себе при посещении бани.
1) Никакого экстрима. Оптимальная температура в парной не должна превышать 100 градусов.

2) Не пытайтесь побить рекорды пребывания в парной. При малейшем дискомфорте покиньте парную, примите душ, окунитесь в купель, в бассейн и т. п.

3) После каждого пребывания в парилке обязательно смывайте пот. Это выходят токсины.

4) Запомните — никакого алкоголя! Баня и парилка — своеобразный детокс буферной системы организма. Если хотите попить, то только кипячёную воду, щелочную минеральную воду или зелёный чай с лимоном и медом. Баня с едой — это не очищение организма.

5) Воздух в парилке должен быть обязательно максимально влажный. Сухая сауна жжёт верхние дыхательные пути и альвеолы в лёгких.

6) Мужчинам, как и женщинам, тоже надо применять скрабы для тела, чтобы избавиться от ороговевших клеток кожи, особенно, когда есть «шершавые» стопы. Подойдёт наиболее вам удобный скраб, кроме соли. Это агрессивный скраб. При попадании на слизистые поверхности может вызвать дискомфорт. Наиболее эффективным скрабом является кофейный жмых с мёдом.

«Ещё раз подчеркну, что баня, прежде всего, это очищение и польза для организма. Она не должна приносить излишнюю нагрузку на организм. Посещение бани должно быть наслаждением, а не мучением от высокой температуры», - сказал Михаил Охлопков.

Глава Минздрава отметил, что большинство из нас моются и парятся в обычной, рубленой бане в деревне или на даче, а существует ещё фурако - японская баня в виде большой деревянной бочки с горячей водой. В сравнении с русской, японская баня имеет кардинальные отличия.

Её особенности:
• Выведение шлака и токсинов, выделяющихся в результате обильного потоотделения.
• Стимулирование обменных процессов и иммунитета.
• Улучшение состояния кожи, раскрытие и очистка пор.
• Нормализация деятельности сердечной мышцы и кровеносных сосудов.
• Профилактика и терапия мочеполовой, нервной систем, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания.

Здесь нет парной и запаренных веников, а помещение, в котором происходит омовение большое. Для максимальной эффективности целебных свойств воды в неё добавляют травяные настои, ароматические масла, лепестки цветов. Именно поэтому сейчас в России стали популярны большие банные чаны — аналог фурако.

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