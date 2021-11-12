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Глава Петрозаводска объяснил, почему мусорные баки не закатывают в новые постройки

Новости. Общество
10:51, 25 Ноября 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

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Мусорные баки сейчас в большинстве случаев стоят рядом с новыми строениями, а не внутри. С чем это связано, объяснил Владимир Любарский.

На своей странице в соцсети глава города отметил, что ему приходит много обращений о новых контейнерных площадках закрытого типа.

«Мусорные баки сейчас в большинстве случаев стоят рядом с новыми строениями, а не внутри. Это связано с тем, что работы по установке строений для мусорных контейнеров еще продолжаются. Где-то подрядчики доделывают крыши, где-то устанавливают доводчики на двери, где-то вставляют окна, где-то устраивают пандусы для комфортного вывоза контейнеров на улицу. Работы планируем завершить до конца года, тогда же все бачки будут находиться внутри», — объяснил Любарский.

В администрации напомнили, что современные конструкции закрытого типа в этом году устанавливают на 39 территориях: из них 21 выполняется из древесно-полимерных композитных панелей, а 18 будут каменные.

Ранее жители Петрозаводска обращались в редакцию с вопросом, для кого построили такие домики, если баки в них не закатывают. И посчитали, что скоро там будут жить крысы и пировать бомжи.

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Комментарии

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кир
2021-11-25 11:58:48
Фигня, даже без ограждения баки не ставят на место.
кенгуру
2021-11-25 11:12:36
люди настолько обнаглели, что считают, их мусор кто-то должен выкинуть в бак. Они просто скидывают все рядом. Надо больше фотоловушек, чтобы наказывать двуногих
Саныч
2021-11-25 11:07:08
Всё продумано. Всё логично. Управленческий дебилизм продуман и логичен.
Изя
2021-11-25 11:23:30
Саныч, ++++++ прокурор жжет )))) :)
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