Глава Петрозаводска объяснил, почему мусорные баки не закатывают в новые постройки

Мусорные баки сейчас в большинстве случаев стоят рядом с новыми строениями, а не внутри. С чем это связано, объяснил Владимир Любарский.

На своей странице в соцсети глава города отметил, что ему приходит много обращений о новых контейнерных площадках закрытого типа.

«Мусорные баки сейчас в большинстве случаев стоят рядом с новыми строениями, а не внутри. Это связано с тем, что работы по установке строений для мусорных контейнеров еще продолжаются. Где-то подрядчики доделывают крыши, где-то устанавливают доводчики на двери, где-то вставляют окна, где-то устраивают пандусы для комфортного вывоза контейнеров на улицу. Работы планируем завершить до конца года, тогда же все бачки будут находиться внутри», — объяснил Любарский.

В администрации напомнили, что современные конструкции закрытого типа в этом году устанавливают на 39 территориях: из них 21 выполняется из древесно-полимерных композитных панелей, а 18 будут каменные.

Ранее жители Петрозаводска обращались в редакцию с вопросом, для кого построили такие домики, если баки в них не закатывают. И посчитали, что скоро там будут жить крысы и пировать бомжи.