«Домики для бомжей и крыс»: новые закрытые постройки для сбора мусора возмутили жителей Петрозаводска

Жители Древлянки возмущены тем, как в районе установили закрытые мусорные площадки.

Жительница Древлянки в паблике Подслушано в ПТЗ рассказала о новой схеме установки мусорных контейнеров:

"Установили новые современные помойки на Древлянке. Мусорные баки как стояли на улице, так и стоят. Там даже сделан плавный спуск и двери широкие. Баки должны стоять внутри , чтобы мусор не раскидывали собаки, птицы и ветер. Внутри есть отдельный отсек для крупногабаритного мусора. До раздельного сбора мусора у нас ещё тысячи лет, но хотя бы научитесь заносить мусор внутрь, а мусорокамерщикам вопрос хотелось бы задать, почему баки снаружи? Это постройка скоро станет домиком для бомжей".

"Настроили домики для бомжей и крыс. Никто туда ничего закатывать не будет. Двери только-только в ширину бачка. Мы туда заходить не будем, если ящики закатят, потому что сейчас крысы при приближении человека прячутся, а там они будут пировать", - высказала возмущение позвонившая в редакцию "Столицы на Онего" постоянная читательница нашего издания.

Ранее сообщалось, что администрация Петрозаводска заключила контракт на 2,2 млн рублей, в рамках которого для безопасности установили катафоты на 30 нерегулируемых пешеходных переходах. Однако практически сразу катафоты перестали светиться.