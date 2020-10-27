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Катафоты перестали светиться на пешеходных переходах Петрозаводска

Новости. От читателей
12:47, 28 Октября 2020
фото: © читатель "Столицы на Онего"
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Петрозаводчане отметили, что из-за грязи катафоты, установленные на нерегулируемых пешеходных переходах города, перестали светиться.

В редакцию "Столицы на Онего" горожанин прислал фото грязных светоотражателей на пешеходных переходах.

"Все, - написал петрозаводчанин. – Пришла осень, катафоты залепило грязью, и они перестали светиться и отражаться при свете фар автомобилей. А ведь они были установлены для безопасности, чтобы обозначать пешеходный переход. Сейчас эти катафоты работают только как неровности, но, думаю, зимой выйдут на чистку снега грейдеры, и эти неровности тоже уберут".

Горожанин возмущен, что затраченные на катафоты средства, ушли, получается, впустую.

Ранее сообщалось, что администрация Петрозаводска заключила контракт на 2,2 млн рублей, в рамках которого для безопасности установят катафоты на 30 нерегулируемых пешеходных переходах. В рамках контракта также предусмотрена установка новых опор и знаков, в том числе 15 пешеходных переходов будут оборудованы знаками с внутренней подсветкой.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-10-28 13:28:34
Есть тысяча способ увода бюджетных средств, бесполезные катафоны один из них.
1677
2020-10-28 13:19:42
пофиг. деньги освоены - работа выполнена
asusls
2020-10-28 13:05:24
Так и есть.Правда я даже ни разу не видел как они светятся. Дурь.
Гость
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