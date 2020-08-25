Дорогостоящие катафоты появятся на 30 пешеходных переходах Петрозаводска

Администрация Петрозаводска заключила контракт на 2,2 млн рублей, в рамках которого для безопасности установят катафоты на нерегулируемых пешеходных переходах, сообщили в мэрии города.

Как рассказали "Столице на Онего" в пресс-службе городской мэрии, для увеличения безопасности дорожного движения на нерегулируемых пешеходных пешеходах в рамках муниципального контракта, заключенного администрацией с ООО "Онего-Дорзнак", подрядной организацией выполняются работы по монтажу 750 дорожных катафотов. Всего это делается на 30 пешеходных переходах.

В рамках контракта также предусмотрена установка новых опор и знаков, в том числе 15 пешеходных переходов будут оборудованы знаками с внутренней подсветкой.

Общая стоимость муниципального контракта составляет 2,2 млн руб. Срок исполнения – 31 августа. По информации мэрии, работы идут в графике.

Отметим, что уже сегодня мотоциклисты говорят об опасности катафот для них.

"Торчащие катафоты, как камни, случайно появляющиеся на дороге, это опасно", - отметили водители двухколесного мототранспорта.

Также водители выразили сомнения: смогут ли установленные катафоты выдержать зимнюю уборку дорог грейдером.