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Глава Сбербанка спрогнозировал укрепление рубля

Новости. Экономика
22:00, 29 Июня 2020
фото: © Александр Рюмин/ТАСС
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Российский рубль к концу 2020 года может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар

Об этом в большом интервью ТАСС рассказал глава Сбербанка Герман Греф.

"Наша национальная валюта тесно связана с ценой на нефть, а ее тяжело спрогнозировать. Я доверяю одному из старых и опытных аналитиков Генри Гроубу. Он называет на конец года $60-62 за баррель. Значит, рубль будет в пределах плюс-минус 60-ти к доллару", – отметил Греф.

Он подчеркнул, что пока тенденции таковы, но "никто не знает, как будет развиваться ситуация с коронавирусом, и, если случится вторая волна, возможно, рубль станет колебаться", пишет ТАСС.

При этом российская экономика, по оценкам банкира, проходит нынешний вызванный коронавирусом нового типа кризис лучше прогнозов.

"Сейчас сказал бы так: при плавающем курсе рубль является естественным демпфером макроэкономической ситуации. В 2014 году приняли очень правильное действие, когда отпустили рубль и перешли к таргетированию инфляции, перестав таргетировать курс. Конечно, экономика сегодня значительно более флексибильная к таким шокам, с которым мы встретились. И она переживает коронавирус гораздо лучше, чем я, допустим, ожидал", – заявил глава Сбербанка.

По его словам, если не случится второй волны распространения коронавируса, то спад российской экономики по итогам 2020 года составит около 4,2-4,5%.

"Мы делали прогноз падения ВВП от 6% до 9% в зависимости от того, сколько продлится ситуация закрытости. Сегодня наш прогноз куда более оптимистичен, примерно минус 4,2-4,5% ВВП - опять же, если не случится повторной волны", – отметил он.

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