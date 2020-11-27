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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ЗАПРЕТЫ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ, БЕЛУГА ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ И КАРЕЛИЯ – ОДИН ИЗ САМЫХ ЗАРАЗНЫХ И ПРЕСТУПНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ

Новости. Общество
21:00, 27 Ноября 2020
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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Глава Карелии запретил магазинам обслуживать до обеда любых клиентов, кроме стариков

Артур Парфенчиков ввел новые ограничительные меры из-за распространения коронавируса: теперь пожилые граждане могут закупаться в магазинах только в утренние часы и строго по будням.

Глава Карелии запретил пожилым людям ездить в общественном транспорте

Артур Парфенчиков ввел новые ограничения для жителей республики 65+ из-за ситуации с коронавирусом

Работающих пенсионеров старше 65 лет в транспорт пустят только со справкой 

Стало известно, в чем подозревают Леонида Белугу

Известный предприниматель Карелии Леонид Белуга отказался давать показания и остался подозреваемым в даче взятки председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку.

Карелия попала в число самых заразных регионов России по коронавирусу

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала регионы, в которых зафиксировали пиковые значения заражения коронавирусом, среди 13 перечисленных регионов значится и Карелия.

Карелия вошла в число регионов с наибольшим ростом преступности

Карелия вошла в десятку регионов-лидеров по темпам прироста числа зарегистрированных преступлений, сообщает ТАСС.

Звезда в шоке

Би-би-си включила уроженку Карелии в топ-100 влиятельных женщин года

Британская телерадиокомпания Би-би-си включила в топ-100 влиятельных женщин двух россиянок - депутата Госдумы от "Единой России" Оксану Пушкину и активистку Юлию Цветкову.

Экс-депутат парламента Карелии Сергей Пирожников уехал жить в Арабские Эмираты

Создатель компании KUPIBILET.RU, бывший депутат Заксобрания Карелии Сергей Пирожников, проживает в Дубае и уже точно решил для себя, что лучше места для жизни нет.

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Автобусы изменят свой маршрут и пойдут в Соломенное и районы новостроек Петрозаводска

В карельской столице несколько автобусов изменят свои маршруты и пойдут в Соломенное, на Древлянку-7, на улицу Энтузиастов, сообщили в администрации Петрозаводска.

Новогоднюю ёлку с шатром начали устанавливать в Петрозаводске (ФОТО)

Петрозаводска начали готовить к праздникам раньше обычного, сообщили в администрации города.

Очередной рекорд по числу заражений коронавирусом зарегистрирован в Карелии

За минувшие сутки, 26 ноября, в республике выявлено 399 случаев COVID-19, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом. Всего в республике за время пандемии инфицировано 14285 человек. Выздоровели 7906 пациента. Умерли 96 человека.

Начиная с 1 апреля с диагнозом пневмония в больницы попали 2528 пациентов, 93 человека умерли.

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