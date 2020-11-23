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Экс-депутат парламента Карелии Сергей Пирожников уехал жить в Арабские Эмираты

Новости. Общество
12:42, 24 Ноября 2020
фото: © страница Вконтакте Сергея Пирожникова
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Создатель сайта KUPIBILET.RU, бывший депутат Заксобрания Карелии Сергей Пирожников, проживает в Дубае и уже точно решил для себя, что лучше места для жизни нет.

На своей странице в соцсети Пирожников ответил на многочисленные вопросы, почему он решил переехать в Дубай.

"9 февраля я вышел из своей квартиры в Петербурге с маленьким рюкзаком и с тех пор больше туда не возвращался. Я вылетел в Эмираты, потому что считал, что здесь экономика ориентирована на туризм и никто никогда не введет локдаун. Я ошибся и полтора месяца просидел взаперти. Тем не менее, местная жизнь мне понравилась", - написал Сергей Пирожников и перечислил плюсы проживания в Арабских Эмиратах.

Во-первых, это сумасшедшая инфраструктура: есть все, начиная от полей для гольфа, гоночных треков и прочих велодорожек, до крытого горнолыжного спуска и не знаю чего еще.

Во-вторых, один из лучших аэропортов мира и потрясающая транспортная доступность - даже прямо сейчас Emirates летают в 70 городов по всему миру.

В-третьих, отличное питание: шикарные рестораны топового мирового уровня в сочетании с доступностью практических любых продуктов на заказ с доставкой на дом. Устрицы gillardeau добираются до моего дома на второй день после вылова во Франции, из США и Японии всегда доступно свежайшее мясо, даже селедку под шубой привезут за пол часа из Березки.

В-четвертых, налоги, близкие к нулю, понятное государственное регулирование бизнеса и общая инвестиционная привлекательность. Правительство здесь хочет, чтобы предприниматели приезжали и работали, для чего реально прикладывает много усилий.

В-пятых, Эмираты отлично справляются с пандемией: на фоне одного из самых интенсивных в мире тестирований граждан, отсутствия каких-либо ограничений (кроме масочного режима) и открытых для туристов границ, уровень заболеваемости довольно низкий, а смертность за все время с самого начала едва превысила 400 человек.

В-шестых, климат здесь просто огонь. С октября по май идеально тепло, а с июня по сентябрь жарко, но я привык и даже в +43 каждый день катался на велике.

Также здесь все говорят на английском, что меня более чем устраивает. Впрочем, наших ребят здесь тоже полно, и даже те, кто больше никакого языка не понимает, - не будут страдать.

"Плюсы можно перечислять еще долго, но для себя я уже точно решил, что перебазировался сюда. Дубаи - отличное место для жизни. Жду друзей в гости", - написал Пирожников.

Еще одним из приятных моментов своей жизни в ОАЭ он назвал велопрогулки, благодаря которым он похудел на 15 кг.

Подробнее об основателе компании KUPIBILET.RU, 37–летнем Сергее Пирожникове читайте здесь.

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