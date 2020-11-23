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В Карелии работающих пенсионеров старше 65 лет в транспорт пустят только со справкой

Новости. Общество
19:32, 23 Ноября 2020
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК
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Артур Парфенчиков уточнил правила проезда жителей старше 65 лет на транспорте на работу, сообщили в пресс-службе главы Карелии.

Напомним, для жителей старше 65 лет в Карелии введен запрет на пользование городским общественным, а также межрегиональным, межмуниципальным и муниципальным транспортом. Исключение составляют случаи, когда необходимо добраться на работу или в медучреждение.

В случае проезда на работу необходимо наличие справки организации, подтверждающей трудовые или договорные отношения, с указанием места работы гражданина.

Ранее Артур Парфенчиков ввел новые ограничения для жителей республики 65+ из-за ситуации с коронавирусом, запретив им ездить на общественном транспорте.

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