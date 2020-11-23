В Карелии работающих пенсионеров старше 65 лет в транспорт пустят только со справкой

Артур Парфенчиков уточнил правила проезда жителей старше 65 лет на транспорте на работу, сообщили в пресс-службе главы Карелии.

Напомним, для жителей старше 65 лет в Карелии введен запрет на пользование городским общественным, а также межрегиональным, межмуниципальным и муниципальным транспортом. Исключение составляют случаи, когда необходимо добраться на работу или в медучреждение.

В случае проезда на работу необходимо наличие справки организации, подтверждающей трудовые или договорные отношения, с указанием места работы гражданина.

Ранее Артур Парфенчиков ввел новые ограничения для жителей республики 65+ из-за ситуации с коронавирусом, запретив им ездить на общественном транспорте.