Глава Карелии запретил пожилым людям ездить в общественном транспорте

Артур Парфенчиков ввел новые ограничения для жителей республики 65+ из-за ситуации с коронавирусом.

В связи с тем, что в Карелии сохраняется значительный ежедневный прирост инфицированных коронавирусом, в регионе вводятся новые противоэпидемические меры. Об этом сообщил руководитель региона на своей странице в соцсети.

"К сожалению, большинство тяжелых и крайне тяжелых случаев коронавируса, а также большинство летальных исходов по-прежнему регистрируется среди жителей республики старше 65 лет. Сейчас каждый выход из дома для пожилых людей – это огромный риск. Поэтому вводим дополнительные ограничения для этой категории: им запрещается пользоваться общественным транспортом, в том числе межрегиональным и межмуниципальным. Конечно, есть исключения. Например, когда необходимо обратиться за медицинской помощью или для того, чтобы добраться на работу, в тех случаях, когда удаленный производственный процесс для таких сотрудников организовать невозможно", – пишет Артур Парфенчиков.

Глава Карелии напомнил, что согласно распоряжению федерального Роспотребнадзора сейчас люди старше 65 по всей стране должны соблюдать режим самоизоляции: посещать магазины шаговой доступности и в отведенное время, гулять во дворе или в парках поблизости. Продукты, лекарства и другие вещи первой необходимости готовы доставить волонтеры. Заявки принимаются по телефону: 8-800-200-34-11.

Работающие пенсионеры из категории 65+ на время самоизоляции могут оформить больничный лист.

Ранее глава Карелии запретил магазинам обслуживать до обеда любых клиентов, кроме стариков.