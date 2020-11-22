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Глава Карелии запретил пожилым людям ездить в общественном транспорте

Новости. Общество
12:07, 23 Ноября 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Артур Парфенчиков ввел новые ограничения для жителей республики 65+ из-за ситуации с коронавирусом.

В связи с тем, что в Карелии сохраняется значительный ежедневный прирост инфицированных коронавирусом, в регионе вводятся новые противоэпидемические меры. Об этом сообщил руководитель региона на своей странице в соцсети.

"К сожалению, большинство тяжелых и крайне тяжелых случаев коронавируса, а также большинство летальных исходов по-прежнему регистрируется среди жителей республики старше 65 лет. Сейчас каждый выход из дома для пожилых людей – это огромный риск. Поэтому вводим дополнительные ограничения для этой категории: им запрещается пользоваться общественным транспортом, в том числе межрегиональным и межмуниципальным. Конечно, есть исключения. Например, когда необходимо обратиться за медицинской помощью или для того, чтобы добраться на работу, в тех случаях, когда удаленный производственный процесс для таких сотрудников организовать невозможно", – пишет Артур Парфенчиков.

Глава Карелии напомнил, что согласно распоряжению федерального Роспотребнадзора сейчас люди старше 65 по всей стране должны соблюдать режим самоизоляции: посещать магазины шаговой доступности и в отведенное время, гулять во дворе или в парках поблизости. Продукты, лекарства и другие вещи первой необходимости готовы доставить волонтеры. Заявки принимаются по телефону: 8-800-200-34-11.

Работающие пенсионеры из категории 65+ на время самоизоляции могут оформить больничный лист.

Ранее глава Карелии запретил магазинам обслуживать до обеда любых клиентов, кроме стариков.

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Комментарии

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Leopol'd
2020-11-23 12:39:57
Гений!!! Настоящий юрист!!!
Закон о правах потребителей просто проигнорировал.
Да собственно и конституцию тоже.
Njkdez
2020-11-23 12:16:13
Интересно в Чечне можно подобным образом (запрещать, ограничивать) к старшему поколению относится?
Njkdez
2020-11-23 12:12:03
Спасибо Артур Олегович! Красавец! Молодец! Великолепно!Мудрое решение! Правильно идете с группой единомышленников в светлое будущее без пожилых людей. Адренахромчик закончился?
Гость
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